Alors que les températures sont en baisse, le chauffage de certaines résidences du Crous ne fonctionne pas, ce qui alimente la colère des étudiants.

Depuis le mois d'octobre, des étudiants locataires en résidence étudiante se plaignent d'un manque de chauffage. En effet, les systèmes de chauffage de plusieurs résidences présentent des dysfonctionnements, voire ne fonctionnent pas du tout. "La situation actuelle est devenue intenable, nous ne pouvons pas laisser nos camarades affronter le froid de l’hiver", indiquent les locataires dans un communiqué.

Ayant fait remonter le problème sans obtenir de réponse, les étudiants concernés ont formé un collectif. Ils mettent notamment en cause "la politique de gestion de la chaufferie" mise en place par le Crous. Un rassemblement est d'ailleurs prévu à 20 heures ce mercredi 29 novembre devant le Crous central de Lyon dans le 7e arrondissement.

Une problématique récurrente

"Chaque année c'est la même chose. Le chauffage ne marche pas dès le mois d'octobre, les étudiants se mobilisent et ça recommence l'année suivante", explique Zazie Roques, secrétaire générale de l'UNEF à Lyon. L'organisation étudiante relève notamment des difficultés dans les résidences Claudie Haigneré et Saint-Exupéry, dans le 8e arrondissement. Des locataires auraient également fait remonter à l'UNEF une arrivée "très tardive" du chauffage ainsi qu'une norme de chauffage trop basse. "La norme est fixée à 19°C dans les résidences mais les bâtiments sont mal isolés, ce sont de vraies passoires thermiques", détaille Zazie Roques.

De son côté, le Crous de Lyon reconnaît rencontrer des difficultés sur certains sites. Cependant, l'organisme insiste : "il ne s'agit pas de réduire le chauffage pour faire des économies, on ne souhaite pas que nos étudiants aient froid". Ainsi, les chaudières d'une résidence de Villeurbanne sont tombées en panne vendredi dernier, privant 300 étudiants de chauffage et d'eau chaude pour le week-end. Également, la résidence Saint-Exupéry présenterait "des soucis de rééquilibrage et de raccordement, impactant le désembuage et tout le circuit". Selon le Crous de Lyon, la majeure partie de ces problèmes sont désormais résolus.

Une résidence encore en difficulté

Seule la résidence Claudie Haigneré continue d'être sous-chauffée en raison d'un raccordement mal configuré. "Nous avons identifié le problème et allons voir ce qui peut être mis en place", indique l'organisme. Il est d'ailleurs conseillé aux étudiants de "bien faire remonter leurs problèmes par le formulaire prévu à cet effet" pour "une meilleure efficacité".

Le collectif des étudiants locataires du Crous lyonnais sera mobilisé ce soir à 20 heures devant le Crous de Lyon pour montrer leur mécontentement. Ils souhaitent ainsi "demander la remise en route du chauffage et la fin de nombreux désagréments", dont l’eau tiède ou froide.