Lyon parmi les 10 villes les moins accueillantes du monde ?

Un nouveau palmarès des 53 villes les plus accueillantes au monde vient placer Lyon en 10e position... en partant de la fin.

La plateforme Preply a publié ce lundi son classement des villes les plus accueillantes du monde. Et on ne peut pas dire que la ville de Lyon fait bonne figure dans ce classement. Pour réaliser cette étude, Preply a pris en compte six critères révélateurs d'un environnement amical et accueillant. Il s'agit notamment du taux de retour des visiteurs, de la sympathie du personnel et de leur capacité à parler anglais. La sécurité, le bonheur des habitants et le score LGBTQ+ sont aussi entrés en compte.

Un manque de sécurité et de sympathie

Alors que Paris décroche la 14e place du palmarès, Lyon se retrouve en 43e position. Les touristes reprochent en effet aux Lyonnais leur manque de sympathie. Un point qui concerne en particulier le personnel des hôtels, bars et restaurants, mais aussi de vente et du service public. Par ailleurs, la ville est notée 46/100 pour sa sécurité, 78/100 pour son acceptation de la communauté LGBTQ+ et 6,69/10 pour le bonheur de ses habitants. L'étude relève également une mauvaise maîtrise de l'anglais. Ainsi, seuls 10% des avis sur Lyon la qualifient d'accueillante. Un classement à relativiser cependant quant au nombre de villes intégrées à l'étude.

En comparaison, les villes les plus accueillantes seraient Toronto, Sydney et Edimbourg. La population y serait plus heureuse et la sécurité plus élevée. Au contraire, on retrouve en bas du classement Accra, au Ghana, Marrakech, au Maroc, et Kuala Lumpur, en Malaisie. La plateforme Preply se veut toutefois mesurée. Elle rappelle qu'avant de visiter ou de s'installer dans un pays, plusieurs précautions sont nécessaires. Comme se renseigner sur les coutumes locales, apprendre les codes vestimentaires, faire preuve de curiosité et connaître la langue.

