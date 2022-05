"Lyon est devenue la ville la plus dangereuse de France", selon Wauquiez

"Que fait le maire de Lyon", s'interroge Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Entre le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, et le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, les sujets de désaccord sont (très) nombreux.

Et les attaques fusent. Cette semaine, Doucet a vivement attaqué Wauquiez sur les décisions de la Région de réduire drastiquement de nombreuses subventions pour le monde culturel lyonnais. "Attaquer la culture, c’est par ça que commencent tous les régimes fascistes. C’est pour ça que nous sommes inquiets", a martelé le maire de Lyon (lire ici).

Attaqué sur la culture, Wauquiez contre attaque sur la sécurité

Wauquiez a contre-attaqué, jeudi soir, invité de BFM Lyon, sur un autre sujet : la sécurité.

"Lyon est devenue la ville la plus dangereuse de France. Notre ville. J'y suis né. On y vit. Lyon est même plus dangereuse que Saint-Denis maintenant", a asséné Wauquiez, en citant "quelques exemples : 11 mai - fusillade dans le 7e arrondissement, 12 mai - agression homophobe à Confluence, 13 mai - un homme tué par balles à Vénissieux, 14 mai - violences à Rillieux suite à un rodéo, 15 mai - trafic de drogue à Gerland, une femme agressée, 16 mai - deux hommes poignardés dans le 7e arrondissement".

"Que fait le maire de Lyon ?, a poursuivi le président de la Région. Il est là depuis 2 ans (juin 2020), il n'a même pas fini de commencer à lancer une pauvre étude pour faire le diagnostic pour savoir si les caméras de vidéoprotection de Lyon marchent. La ville de Lyon est la ville la plus dangereuse de France et le maire de Lyon n'a pas commencé ça"

"Je lui ai tendu la main. Je lui ai dit qu'on était prêt à mettre de l'argent pour travailler avec lui sur ce sujet de la sécurité", a encore expliqué Wauquiez.

