Jardins partagés : déjà 34 projets financés par la Métropole depuis quatre ans

Désireux de soutenir le développement des jardins collectifs et partagés, la Métropole de Lyon a indiqué avoir déjà soutenu plus de 34 projets depuis le début du mandat.

Depuis 2020, la Métropole de Lyon a déjà financé 34 projets de jardins partagés, contre 16 au cours du dernier mandat. Un chiffre "qui illustre la mobilisation de la Métropole mais surtout le dynamisme et l’engagement des acteurs de notre territoire pour faire vivre une alimentation de proximité comme le lien social" estime Bruno Bernard dans un communiqué de presse détaillant le bilan de la collectivité en la matière.

Au total, 24 porteurs de projets (bailleurs sociaux, communes, associations) ont été accompagnés ces dernières années par la Métropole ce qui a permis la création de 2,6 hectares de surfaces potagères. "Depuis plusieurs années, la Métropole de Lyon soutient l’émergence et l’accompagnement des jardins collectifs. Nous avons souhaité renforcer notre soutien afin que ces sites à la richesse alimentaire et sociale insoupçonnée contribuent à la justice et à la résilience alimentaire du territoire métropolitain" poursuit le président de la Métropole.

450 jardins partagés dans la Métropole

Désormais c'est près de 450 jardins collectifs qui existent au cœur de la Métropole de Lyon, couvrant une surface de plus de 155 hectares. Pour développer encore plus cette pratique et cibler au mieux les aides, la Métropole verte a mis en place de nouvelles modalités de soutien qui prennent notamment en compte la gestion de l'eau et qui introduisent des critères nourriciers et environnementaux.

"Afin de garantir le maintien et le développement de ces 450 jardins collectifs existants, la Métropole s’engage et mobilise depuis le début du mandat un budget de plus d’un million d’euros" explique-t-elle dans son communiqué. Les aides financières de la Métropole permettent notamment de financer jusqu'à 80% des projets portés par des associations et jusqu'à 40% pour ceux portés par des villes ou des bailleurs sociaux.