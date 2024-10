Dans le cadre de son Plan nature, la Métropole de Lyon a annoncé la subvention de quatre projets de végétalisation dans des résidences du territoire.

Dans la continuité de son ambition de revitaliser les espaces verts, dont 70% relèvent du parc privé, la Métropole poursuit son soutien auprès des copropriétés désireuses de renaturer leurs espaces. Elle vient d'apporter des subventions à deux résidences et deux bailleurs sociaux.

La copropriété du Jardin des Arts à Villeurbanne et la résidence Leynaud dans le 8e arrondissement se sont ainsi vu attribuer respectivement 3 600€ et 41 000 € pour mener à bien leur projet. Des dizaines d'arbres, d'arbustes et des milliers de plantes vont ainsi y être installés.

Les plus grosses subventions sont attribuées aux bailleurs sociaux Grand Lyon Habitat (22 250€) et Lyon Métropole Habitat (54 500€). Le premier prévoit de planter 133 arbres et 23 arbustes dans son parc immobilier et le second 114 arbres et 1 367 arbustes.

Cette opération est menée dans le cadre du Plan nature, qui a vu apparaître près de 1 400 nouveaux arbres et 7 000 arbustes dans les résidences privés. Depuis 2021, la Métropole affirme avoir accompagné financièrement pas moins de 194 résidences.