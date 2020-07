Lyon : deux nouvelles entreprises labélisées “Pépites”

Les entreprises Cebatec et Baak viennent d'être labélisées par la métropole de Lyon et la CCI.

Deux entreprises nouvelles entreprises labélisées viennent d'être labélisées “Pépites” par la Métropole de Lyon et la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne. Il s'agit de Cebatec située à Genay. Créé en 2014 par Laetitia Laquais, Cebatec est un bureau d’études installé dans le secteur du BIM – Building Information Building. L’entreprise connaît une croissance soutenue depuis sa création et compte aujourd’hui plus de 40 salariés (ingénieurs fluides, chargés d’études, techniciens d’études). Et de Baak (Lyon 9e), fondé en 2012 par Rémi Reguin, BAAK Motocyclettes est un atelier d’artisans français spécialisé dans le secteur mécanique : création d’accessoires auto-moto, véhicules sur-mesure. L’atelier s’inscrit dans la tendance de la customisation et de la personnalisation pour offrir un look classique à des véhicules modernes.

Lancé en 2011 par la Métropole de Lyon et la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, le programme « Pépites » accompagne chaque année une dizaine de PME à très fort potentiel. Ces deux entreprises vont bénéficier “d’un accompagnement sur-mesure d’une durée de 2 ans, assuré par un référent économique de la Métropole de Lyon, un conseil-référent de la CCI Lyon Métropole et des consultants experts. Ce suivi personnalisé permet à l’entreprise d’aborder tous types de problématiques liées à sa croissance : approfondissement stratégique et organisation, développement commercial, marketing, aide au financement (levée de fonds, croissance externe, ingénierie financière), développement à l’international, gestion des ressources humaines et management”, explique la métropole.

Depuis 2011, 88 entreprises du territoire ont été labellisées. Elles ont réalisé plus de 810 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2019 et emploient plus de 4.400 collaborateurs.