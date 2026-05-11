Actualité
Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Décines : deux personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble

  • par LR

    • Un important incendie est en cours depuis 7h30 ce lundi 11 mai sur la commune de Décines-Charpieu. Deux personnes sont décédées.

    L'alerte a été donnée peu avant 7h30 ce lundi 11 mai. Les pompiers ont été appelés pour un incendie venant de se déclarer dans un immeuble, 18 rue Sully, à Décines-Charpieu, à quelques encablures du Groupama Stadium. Le feu, d'origine indéterminée, a pris dans un immeuble de 7 étages.

    Selon nos informations, 85 pompiers et 34 engins ont été mobilisés. Le bilan, pour l'heure provisoire, est lourd : deux personnes sont décédées et quatre autres légèrement blessées dans l'incendie. A 9h, les sapeurs pompiers avaient maitrisé le feu principal.

    Au total, 50 habitants de l'immeuble ont été pris en charge par les secours et placés dans un gymnase de la ville.

    Antoine Guerin, préfet délégué à la défense et à la sécurité se rend sur place ce lundi matin.

    à lire également
    tournoi de padel lyon
    Lyon : des terrains de padel bientôt installés sur le toit du centre commercial de la Part-Dieu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    tournoi de padel lyon
    Lyon : des terrains de padel bientôt installés sur le toit du centre commercial de la Part-Dieu 09:37
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Décines : deux personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble 08:55
    JO 2030 : Vincent Roberti attendu pour sortir le Cojop de la tempête 08:53
    Une passagère de 17 ans tuée dans un accident de moto près de Lyon 08:46
    Les Lyonnaises écrasent le PSG et remportent la Coupe de France 08:10
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rixe mortelle près de Lyon : cinq personnes interpellées 07:50
    Battu à Toulouse, l'OL perd gros dans la course à l'Europe 07:39
    orages
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:29
    orage Lyon
    Un lundi entre averses et nuages à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus 07:14
    Conjoncture économique : "Ce sont les entreprises qui ont du cash qui s’en sortent le mieux" 07:00
    Football : le capitaine Corentin Tolisso a-t-il prévu de quitter l'OL ? 10/05/26
    Les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine à Lyon 10/05/26
    police Lyon
    Chassieu : un jeune tué après une violente rixe 10/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut