Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un important incendie est en cours depuis 7h30 ce lundi 11 mai sur la commune de Décines-Charpieu. Deux personnes sont décédées.

L'alerte a été donnée peu avant 7h30 ce lundi 11 mai. Les pompiers ont été appelés pour un incendie venant de se déclarer dans un immeuble, 18 rue Sully, à Décines-Charpieu, à quelques encablures du Groupama Stadium. Le feu, d'origine indéterminée, a pris dans un immeuble de 7 étages.

Selon nos informations, 85 pompiers et 34 engins ont été mobilisés. Le bilan, pour l'heure provisoire, est lourd : deux personnes sont décédées et quatre autres légèrement blessées dans l'incendie. A 9h, les sapeurs pompiers avaient maitrisé le feu principal.

Au total, 50 habitants de l'immeuble ont été pris en charge par les secours et placés dans un gymnase de la ville.

Antoine Guerin, préfet délégué à la défense et à la sécurité se rend sur place ce lundi matin.