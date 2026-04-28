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Villeurbanne : le Double-Mixte bientôt transformé en un complexe sportif ?

  • par Loane Carpano

    • Le centre d'exposition du Double-Mixte à Villeurbanne devrait devenir un grand complexe sportif d'ici janvier 2027.

    Un grand projet sportif se prépare du côté du Double-Mixte de Villeurbanne. Dans une interview accordée à nos confrères de Tribune de Lyon, le patron de DCB International, groupe lyonnais propriétaire du Double-Mixte depuis 2016, a annoncé de gros changements pour le centre d'exposition villeurbannais.

    D'ici l'été, la salle qui accueille aujourd'hui de nombreux événements, sera entièrement transformée. Le nouveau projet prévoit la réalisation de douze courts de padel au premier étage du bâtiment. Le rez-de-chaussée sera quant à lui transformé en une grande salle multisport de 4 500 m2. Si le bail n'a pas encore été signé, le patron affirme que quatre candidats se sont d'ores et déjà présentés.

    Un projet à deux millions d'euros

    Alors que la salle accueillait plusieurs salons et événements, tels que le Lyon bière festival, son propriétaire souhaite lui donner un nouveau visage : "Je pense que tout ça va redonner du sang neuf, car c’était un peu en train de s’endormir. Les concours, les examens, ça ne suffit pas", affirme-t-il auprès de nos confrères.

    Le projet est estimé à deux millions d'euros. Les courts de padel devraient ouvrir en juillet ou en septembre. Il faudra néanmoins attendre janvier pour accéder à la salle multisport.

    Lire aussi : Reperkusound au Double Mixte

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