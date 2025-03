Lyon : des femmes sans-abris évacuées d'une salle municipale après avoir tenté d'y passer la nuit

Les banderoles et pancartes du collectif Solidarité entre femmes à la rue (Photo AP)

Le 24 mars dernier, le collectif Solidarité femmes à la rue s'est introduit au sein de la Maison Ravier (7e) afin d'y passer la nuit. Les femmes et enfants ont finalement été évacués aux alentours de 23h à la demande de la mairie.

En marge d'une semaine de mobilisation organisée avant la fin de la trêve hivernale, le collectif Solidarité femmes à la rue s'est introduit au sein de la maison Ravier le 24 mars dernier. Une occupation calculée puisque la salle municipale accueillait alors une table ronde dédiée à la thématique "migration et hospitalité". Organisée par l'association solidaire de la Cimade, la réunion regroupait plusieurs élus et associations de 18h à 20h.

Si l'objectif du collectif était d'occuper la salle pour la nuit, afin d'offrir un lieu sûr aux femmes et enfants, celle-ci a rapidement été évacuée. Aux alentours de 23h, les forces de l'ordre sont venues les chasser à la demande de la mairie. L'association squat lyonnais et le collectif "droit au logement" accusent l'adjointe lyonnaise déléguée à l’hébergement d’urgence Sophia Popoff, d'avoir fait pression sur la préfecture afin d'évacuer rapidement les lieux. L'élue écologiste s'est alors justifiée auprès du Progrès en expliquant : "C’est une salle de spectacle municipale et associative extrêmement utilisée, ce n’est pas fait pour y dormir."

