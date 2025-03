Un jeune homme suspecté d'avoir participé à la tentative de braquage à l'explosif dans le 6e arrondissement de Lyon, en novembre 2024, a été interpellé.

Quatre mois après une tentative de braquage à l'explosif à Lyon, un jeune homme a été arrêté pour ces faits commis le 13 novembre 2024 à l’Espace Gold Change du cours Franklin Roosevelt (6e arr.). Selon les informations du Progrès, l'individu est âgé de seulement 17 ans et a pu être interpellé il y a deux semaines, après les investigations menées par la Division de la criminalité territoriale (DCT).

Poursuivi par le paquet de Lyon pour "destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, détention illégale et port ou transport de produit ou engin explosif en réunion, et vol par effraction en réunion", il a été déféré devant le juge des enfants le 13 mars dernier et placé sous contrôle judiciaire. Une interdiction de paraître dans le 6e arrondissement de Lyon jusqu'à sa comparution devant le tribunal a également été prononcée.

Pour rappel, selon des témoins, trois individus ont pris part à cette tentative de vol en posant un bâton d'explosif sur la vitrine du commerce. Ils avaient pris la suite en constatant l'échec de leur stratagème.