Des agents de la La Ville de Lyon seront en grève demain, mardi 7 juin. En cause: un manque de personnel et des conditions de travail qui se détériorent.

Le rendez-vous est donné par la CGT de la Ville de Lyon ce mardi 7 juin de 14h à 17h place de la Comédie (Lyon 1er). Au programme : "un grand bureau d'embauche". Les organisateurs invitent le public à venir nombreux et s'engagent à porter à l’administration l’ensemble des candidatures déposées.

"C'est une aberration"

Dans un communiqué, la CGT de la Ville de Lyon indique que "plus de 500 postes sont vacants et non pourvus" dans leur secteur, "soit près de 6% des 8500 agents". Le manque d'effectif et les problèmes liés aux conditions de travail des agents "qui se dégradent de plus en plus" seraient rapportés au maire depuis plusieurs mois. "C'est une aberration", écrivent les agents. Alors, comme rien ne bouge, ils ont décidé de se mettre en grève.

Des embauches et une prime inflation

Demain, ils vont porter plusieurs revendications, parmi lesquelles : des embauches pérennes, la prise en compte de l'avis des agents pour l'organisation du travail, des négociations salariales ou encore le versement d'une prime d'urgence inflation de 1000 euros fin juin.

"Les agents fatiguent : pressions, épuisement professionnel, risques organisationnels… Le tout sans reconnaissance financière. Le quotidien des agents qui assurent le service public au quotidien pour les Lyonnais n’est vraiment pas un long fleuve tranquille", alerte le communiqué de la CGT.