Football : un milliardaire américain futur actionnaire de l'OL ?

L'Américain John Textor a confirmé son intérêt pour la France et est cité comme investisseur potentiel de l'Olympique Lyonnais.

Dans les prochaines semaines, les co-actionnnaires Pathé et les chinois d'IDG Capital vont céder l'OL à d'autres investisseurs. Pour l'heure, John Textor, un acheteur américain, est pressenti pour reprendre le club.

Lors d'une interview avec Off The Pitch, un média spécialisé dans le foot, l'américain, déjà propriétaire des clubs de foot Botafogo (1ère division brésilienne) et du RWD Molenbeek (2ème division belge) a laisser entendre qu'il souhaitait étendre son réseau en Europe. Mais John Textor n'a pour l'instant pas déclaré clairement vouloir reprendre l'OL mais a confirmé vouloir s'implanter en France.

Jean-Michel Aulas souhaite garder la majorité

Le site Olympique et Lyonnais (propriété de Lyon Capitale), dans un article publié vendredi, annonce que "les prochains investissements de John Textor qui pourraient être le FC Porto et l’OL ne se feraient qu’avec une participation minoritaire". Un bon point pour Jean-Michel Aulas, qui souhaite garder la majorité après les départs de Pathé et IDG Capital.

Un co-actionnaire de Crystal Palace

Âgé de 56 ans, John Textor est un businessman qui est également co-actionnaire de Crystal Palace, dont fait partie David Blitzer, un autre investisseur américain, actuellement en train de se positionner pour racheter l'AS Saint Etienne, le rival historique de l'OL.

En attendant, l'annonce se fait attendre du côté des supporters lyonnais. Mais il semblerait que la venue de John Textor ne fasse pas le bonheur de tous les supporters.