Lyon : dernier jour de vacances, la circulation est fluide sur les routes

Lundi, c'est la rentrée pour nombre d'écoliers. Après un samedi particulièrement chargé sur les routes, la circulation est assez fluide pour l'instant ce dimanche dans la région.

Bison Futé l'avait prévu. La journée de samedi était classée rouge dans le sens des retours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La dernière grosse journée pour les retours de vacances. L'A7 a été particulièrement empruntée.

Aujourd'hui, la journée est classée verte. Et pour l'instant, c'est tout vert. La circulation est fluide, notamment sur l'Autoroute A7 entre Orange et Lyon. Il faut 1h40 pour relier les deux villes. Seulement 5 minutes de plus qu'en temps normal à 11h. On est loin, très loin des 3h ou 3h30 pour rentrer à Lyon depuis Orange certains week-ends.