Lyon : démarrage de la campagne de vaccination contre le Covid-19

La campagne de vaccination contre le Covid-19 débute ce lundi. A Lyon, il est possible de se faire vacciner chez son médecin, en pharmacie ou auprès d'un infirmier.

Initialement prévue le 17 octobre, la campagne de vaccination contre le Covid-19 débute ce lundi pour faire face à la hausse du nombre de cas. Si le suivi de l'épidémie est devenu plus flou depuis la fermeture - prévue par la loi - de la base de données qui dénombrait le nombre de cas et d'hospitalisations, SOS Médecins assurait dans un point de situation publié le 25 septembre que les actes de suspicion de Covid-19 avaient augmenté de 19 % en une semaine.

Remboursé à 100 %

Pour l'instant, la campagne de vaccination concerne prioritairement les personnes les plus à risques de plus de 65 ans, atteintes de comorbidités, femmes enceintes, résidents d'Ehpad et personnes immunodéprimées. Si ce public est prioritaire, rien n'empêche tout un chacun d'aller se faire vacciner, à condition de n'avoir pas été contaminé ou vacciné depuis au moins six mois.

Il est possible de se faire vacciner chez le médecin, en pharmacie, auprès d'une sage-femme ou d'un infirmier. Le site Santé.fr propose par ailleurs un moteur de recherche pour trouver un point de vaccination proche de chez soi à Lyon et dans le Rhône. Les vaccins utilisés seront "adaptés au variant XBB.1.5", explique la Direction générale de la santé. La vaccination est prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie pour l'ensemble de la population.