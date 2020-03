Lyon : coronavirus, bureaux de vote ouverts... Les informations de ce dimanche en direct

L'épidémie de coronavirus ne cesse de se répandre à Lyon et en France. Ce dimanche, tous les bars, tous les restaurants et de nombreux commerces sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Le 1er tour des municipales et métropolitaines est lui maintenu à Lyon. Retrouvez toutes les dernières informations à Lyon en direct.

La France est entrée en phase 3 samedi soir dans sa lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Le pays est quasi à l'arrêt.

- toutes les crèches, écoles, collèges, lycées, universités sont désormais fermés (et ce jusqu'à nouvel ordre)

- tous les bars, restaurants, cinémas, discothèques, et commerces non essentiels sont aussi fermés (et ce aussi jusqu'à nouvel ordre)

- seules les pharmacies, les commerces alimentaires, les stations essences, les bureaux de tabac restent ouverts

- toutes les compétitions sportives sont suspendues en France

- les Français sont invités à rester chez eux pour freiner au maximum l'épidémie

- le 1er tour des municipales est lui maintenu ce dimanche. Les habitants de la Métropole de Lyon peuvent voter deux fois lors de ce 1er tour, pour les élections municipales et pour les métropolitaines.

Retrouvez toutes les nouvelles informations en direct ce dimanche à Lyon dans notre live :

