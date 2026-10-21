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Photo d’illustration d’un épisode de crue. (Photo de Martin BUREAU / AFP)

La Drôme placé en vigilance jaune pour crues ce mercredi

  • par LR

    • Le département de la Drôme a été placé en vigilance jaune pour un risque de crues ce mercredi 21 octobre 2026 par Météo France.

    Le temps s'améliore dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que la veille de nombreux départements étaient concernés par une vigilance orages ou pluie-inondation, ce mercredi 21 octobre, la Drôme est le seul département concerné par une vigilance météo.

    Météo France a en effet placé le département en vigilance crues. "Des averses soutenues et des orages se sont attardés cette nuit sur ce bassin qui a réagi dans la gamme des débordements non dommageables. La décrue s'amorce à Vaison la Romaine, elle est en cours de propagation vers Bédarrides ce matin, avec atteinte localement des premiers niveaux de débordement non dommageables" explique ainsi Météo France concernant l'Ouvèze Provençale.

    Cette vigilance crue fait suite à un épisode méditerranéen de saison.

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