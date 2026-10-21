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Office du tourisme en feu place bellecour @William Pham
Office du tourisme en feu place bellecour @William Pham

Lyon : après l'incendie du 17 octobre, le toit de l'Office du tourisme va être démoli

  • par V.G.

    • Ravagé par les flammes lors des violences du samedi 17 octobre à Lyon, l'Office du tourisme, situé place Bellecour, menace désormais de s'effondrer. Une intervention est prévue dans les prochains jours pour démolir sa toiture.

    Les dégâts sont finalement plus importants qu'imaginé. Quatre jours après l'incendie volontaire de l'Office du tourisme de Lyon, place Bellecour, l'état du bâtiment suscite de sérieuses inquiétudes.

    Selon nos confrères du Progrès, la toiture de cet édifice vieux de 174 ans a été considérablement fragilisée par la chaleur des flammes, au point de se déformer. Face au risque d'effondrement, sa démolition devrait intervenir d'ici la semaine prochaine. En attendant, un deuxième périmètre de sécurité doit être installé autour du bâtiment afin d'empêcher toute intrusion.

    Pris pour cible lors des violences qui ont secoué le centre de Lyon samedi 17 octobre, l'Office du tourisme avait d'abord été saccagé avant d'être incendié. Une grande partie de son intérieur a été détruite, tandis que des fumées s'échappaient encore du bâtiment le lendemain.

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