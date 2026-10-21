Un mercredi entre soleil et averses à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

C'est une nouvelle journée maussade qui attend l'agglomération lyonnaise ce mercredi 21 octobre avec des températures plutôt fraiches pour la saison.

Au lendemain d'une journée où il aura plu du matin au soir, le temps s'annonce une nouvelle fois humide ce mercredi 21 octobre à Lyon. Si le ciel devrait être lumineux ce matin, un front pluvieux viendra de nouveau perturber le ciel lyonnais dans l'après-midi, avant de s'évacuer le soir.

Côtés températures il fait 10 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison et une fraicheur qui devrait se poursuivre tout au long de la semaine à Lyon.