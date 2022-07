Lyon : Christophe Willem en concert à la Bourse du Travail en février 2023

Le vendredi 24 février 2023, Christophe Willem donnera un concert dans le 3e arrondissement de Lyon, à la Bourse du Travail.

Il aura fallu patienter durant 5 années, mais Christophe Willem montera à nouveau sur scène en 2023. Le vendredi 24 février à 20 heures, le chanteur donnera une représentation à Lyon, dans le 3e arrondissement, à la Bourse du Travail. Il y jouera notamment des morceaux de son album prévu pour septembre 2022, "Panorama".

La tournée débutera en janvier, et elle passera, outre la France, par la Belgique et Suisse. Christophe Willem interprètera ces chansons les plus connues, mais aussi les dernières en date, ‘PS : Je t’aime’ ou encore 'Fantômes'

Vous pouvez réserver vos place via ce lien.