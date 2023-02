Lyon : bison futé voit rouge pour le chassé croisé des vacances

Les prévisions de bison futé annoncent une circulation difficile sur les grands axes alpins en ce week-end de chassé croisé des vacances.

Les prévisions de bison futé annoncent l'état des routes pour ce week-end du 18 au 19 février. Les retours de vacances auront un certain impact sur la qualité de la circulation. Vendredi, les feux étaient au vert sauf en région parisienne et dans le Sud-Ouest où les routes étaient embouteillées.

Ce samedi 18 février sera sans doute la pire journée. Dans la région les grands axes alpins sont rouges dans le sens des départs et orange dans le sens retour. Sur l'A43 entre Lyon et Chambéry, Bison futé recommande d'éviter les routes entre 10h et 13h. Plus globalement, le trafic sera chargé tout au long de la journée entre 7h et 18h. Bison futé prévoit aussi des perturbations dimanche jusqu'à 20h.