Près de Lyon, un rassemblement de tuning perturbe la circulation

Vendredi 17 février au soir, un rassemblement de tuning qui a regroupé environ 400 véhicules a perturbé la circulation à Mions.

Le rassemblement clandestin s'est déroulé vendredi 17 février à la frontière entre Mions et Saint-Priest au niveau d'une station de lavage. Sur place, un témoin compte pas moins de 400 véhicules aux alentours de 21h30. La police municipale et la gendarmerie sont intervenues à la suite d'incivilités. Les passionnés d'automobile s'adonnaient à des accélérations et des dérapages dangereux. Une vingtaine de verbalisations ont été dressées.

La circulation a fortement été perturbée en parallèle de ce rassemblement. Les lieux auraient été bloqués durant une bonne quarantaine de minutes selon les propos de l’adjoint à la sécurité de la ville de Mions, Mickaël Paccaud rapportés par le Progrès. Ce dernier a aussi martelé son ras-le-bol de la situation et dénonce une "situation insupportable."