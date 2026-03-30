La chanteuse d’Avignon, Suzane, est en concert ce jeudi 29 juillet aux Nuits de Fourvière. (Photo Nuits de Fourvière)

Après sa prestation au Transbordeur de Villeurbanne en janvier, Suzane se produira à nouveau dans la région lyonnaise, à la Halle Tony Garnier, le 18 mai 2027.

Vous la connaissez sûrement pour "Virile", "Je t'accuse", ou encore "Pendant 24 heures" avec Grand Corps Malade. Chanteuse engagée, Suzane se produira au sein de la mythique Halle Tony Garnier le 18 mai 2027, dans le cadre de sa tournée des Zéniths.

À noter que l'artiste est déjà passée dans la région lyonnaise le 23 janvier dernier, au Transbordeur de Villeurbanne. Elle viendra défendre ses plus grands titres, dont son dernier album, Millenium, sorti le 25 septembre 2025. La billetterie ouvrira ce mardi 31 mars à midi.