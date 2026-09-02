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Le restaurant La Baguette Dorée, à Meyzieux. @Maps

Un restaurant fermé pour de graves manquements à l’hygiène dans l’est lyonnais

  • par Corentin Lucas

    • La préfecture du Rhône a ordonné la fermeture administrative du restaurant La Baguette Dorée, à Meyzieu, à compter du 1er septembre.

    Les clients de La Baguette Dorée, située dans la commune de Meyzieu, à l’est de Lyon, ne peuvent plus être accueillis dans l’établissement depuis ce mardi 1er septembre. Le restaurant fait l’objet d’une fermeture administrative décidée par la préfecture du Rhône après plusieurs contrôles des services de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

    Un premier contrôle avait conduit à une mise en demeure le 23 juin dernier. Lors d’une nouvelle inspection réalisée le 26 août, les agents ont constaté que plusieurs problèmes persistaient. Les mêmes manquements ont encore été relevés le 31 août. Dans son arrêté, la préfecture évoque des "manquements graves aux règles d’hygiène prescrites" par la réglementation européenne.

    Les agents ont constaté, entre autres, une conservation des aliments insuffisante, une absence de contrôle des températures des frigidaires et un stockage de nourritures jugé non hygiénique. Pour la préfecture, la persistance de ces manquements constitue une menace pour la santé des consommateurs, avec une "probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d’intoxication".

    L’établissement pourra rouvrir uniquement après une nouvelle vérification de la DDPP. "En 2024 et 2025, 3% des contrôles effectués par les services ont abouti à une note "D", c'est-à-dire donnant lieu à une fermeture administrative de l'établissement", rappellent les services de l’État.

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