Lyon : le cinéaste américain, Richard Edlund victime d'un malaise

Le cinéaste Richard Edlund a été victime d’un malaise à Lyon. (©JON KOPALOFF/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ AFP)

Un grand cinéaste américain a été victime d'un malaise alors qu'il se rendait dans un restaurant de Lyon dimanche soir.

Le cinéaste américain Richard Edlund a été victime d'un malaise cardiaque en se rendant dans un restaurant rue Palais-Grillet à Lyon. Selon actuLyon, les faits se sont produits dimanche 25 janvier aux alentours de 20 h.

Oscarisé quatre fois pour son travail sur Star Wars et Indiana Jones notamment, l'homme a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l'hôpital de la Croix-Rousse.

Son état de santé n'a pas été communiqué indiquent nos confrères. Richard Edlund était présent à Lyon pour une masterclass donnée samedi 24 janvier au musée Cinéma & Miniature.