500 choristes sont recherchés à Lyon pour le passage du nouveau spectacle du Choeur des 15 000 voix dans la capitale des Gaules en 2026.

Le spectacle Le chœur des 15 000 voix repart en tournée en 2026. Queen, The Rolling Stones, The Beatles... Cette année, les plus grands classiques du rock seront mis à l'honneur dans 29 villes françaises. Pour ce faire, une chorale de 500 personnes sera sélectionnée pour chacunes des représentations.

À Lyon, le concert sera donné à la Halle Tony Garnier le 26 avril 2026. Pour tenter de participer à cette nouvelle tournée, les inscriptions sur le site du Choeur des 15 000 voix sont ouvertes et à destination des choristes débutants ou confirmés, mais aussi des chefs de chœurs.

