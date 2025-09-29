Actualité
Lyon 3e : une trentenaire meurt après une chute du 6e étage

  • par La Rédaction

    • Dimanche 28 septembre, une femme d’une trentaine d’années est décédée rue du Lac (Lyon 3e) après une défenestration. Son mari, présent sur place, a été placé en garde à vue.

    En fin d’après-midi ce dimanche 28 septembre, les secours sont intervenus en urgence rue du Lac, à Lyon, dans le 3e arrondissement. Selon nos confrères du Progrès, une femme venait de chuter du sixième étage de son appartement. Malgré un long massage cardiaque et les efforts des pompiers, elle n’a pas survécu à ses blessures.

    Une enquête a été ouverte afin de comprendre les causes de cette défenestration. D’après les premiers éléments, la thèse du suicide est envisagée en priorité. Toutefois, l’époux de la victime, présent sur les lieux au moment des faits, a été placé en garde à vue pour être entendu. Les investigations se poursuivent afin de lever les zones d’ombre entourant ce décès.

    Lyon : un enfant de 6 ans grièvement blessé par une voiture, le conducteur en fuite

