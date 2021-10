Lyon : retour à l’heure d’hiver ce dimanche 31 octobre

Dans la nuit de samedi à dimanche, la France repasse à l’heure d’hiver. Ceux qui se lèvent aux aurores auront plus de jour et la nuit tombera plus tôt.

Cette nuit, à trois heures du matin précisément, les horloges reculeront de 60 minutes. On ne remonte pas le temps, il s’agit simplement du passage à l’heure d’hiver. Un moment apprécié par certains puisque, théoriquement, il nous permet de dormir une heure de plus.

Dès ce dimanche 31 octobre, le jour se lèvera donc plus tôt et la nuit tombera également plus tôt. À cet égard, la préfecture invite les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes, à redoubler de vigilance et à utiliser des accessoires rétro-réfléchissants afin de réduire le risque d’accidents la nuit.

[#SécuritéRoutière]

🕰️ Avec le passage à l'heure d'hiver, la luminosité va baisser à l'heure des sorties d'école et du travail.

Prudence sur la route : piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes seront plus vulnérables !

Les conseils pour rester #TousVisibles⤵️ pic.twitter.com/SUH7gU46jQ — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 29, 2021

La fin du changement d'heure en suspens

Souvent pointé du doigt, le changement d’heure avait fait l’objet, en 2018, d’une proposition de la Commission européenne visant à le supprimer en 2019. Finalement le Parlement européen avait voté en mars 2019 un report de la mesure à 2021 afin de s’accorder avec le Conseil des chefs d'Etat et de gouvernement sur les modalités.

C’était avant que ne prenne forme la crise du Covid-19. Le dossier a donc été placé en suspens, sans réelle perspective, alors que les États européens doivent s’accorder pour choisir une heure légale et éviter des décalages horaires intempestifs au passage des frontières.