L’OL féminin sur le point de changer de main 

Fin juin 2023, l’OL Féminin, le club lyonnais aux huit Ligues des champions, passera sous la coupe de la femme d’affaires américaine Michele Kang et sera intégré au sein d’une nouvelle structure indépendante.

La partition de l’Olympique lyonnais a débuté. Démentie au mois d’avril dernier par l’OL Groupe après des révélations de l’Équipe, la cession de l’OL féminin à la femme d’affaires américaine Michele Kang est en pense de se concrétiser. Dans un communiqué commun, l’OL Groupe et YMK Holding ont annoncé mardi 16 mai un "closing" "à la fin juin 2023" prévoyant d’intégrer la section féminine de l’OL dans une structure multi-club et dont Michele Kang sera actionnaire majoritaire et présidente.

Intégration dans une structure multi-club

La répartition des parts dans cette entité sera de "52 % pour moi et 48 % pour OL Groupe", a précisé Michele Kang dans un entretien accordé à l’AFP, sans dévoiler la valeur de la transaction. Toutefois, d’après nos confrères de l’Équipe, intégrée il y a quelques semaines au sein du conseil d'administration d'Eagle Football, l'organisation du nouveau patron de l’OL John Textor, Michele Kang aurait investi 40 millions d’euros au sein d’Eagle, en échange de 52% de l’actionnariat de l’OL féminin.

Au sein de cette nouvelle structure uniquement féminine et multi-club, le club lyonnais aux huit Ligues des champions et 15 titres de champion de France devrait côtoyer le Washington Spirit. L’équipe américaine qui évolue dans la Women's Soccer League (NWSL) est détenue à majorité par Michele Kang, par l’intermédiaire de YMK Holdings. La femme d’affaires apportera donc la majorité des parts de ce club au sein de cette nouvelle structure, ce qui va contraindre l’OL Groupe à vendre son club américain OL Reign, une franchise qui évolue elle aussi en NWSL, pour éviter un conflit d’intérêt.

"Des investissements significatifs seront consacrés de manière centralisée au développement de ressources partagées entre toutes les équipes du groupe, telles que la science et la technologie de la performance, l'analyse de données, le recrutement mondial, et le développement du personnel sportif", précise le communiqué de OL Groupe et YMK Holdings. Par ailleurs, à terme "la nouvelle organisation a pour objectif d’acquérir des clubs supplémentaires dans d'autres pays en Europe, en Amérique du Sud et en Asie".

"Respecter l'identité du club"

Née et élevée en Corée du Sud avant d'arriver aux États-Unis pour ses études, Michele Kang a fait fortune grâce à Cognosante, une entreprise qu’elle a fondée en 2008, spécialisée dans les technologies innovantes du secteur de la santé. Dans un entretien accordé mardi à notre média partenaire Olympique et Lyonnais, Michele Kang partageait ses fortes ambitions pour l’OL féminin et le foot féminin en général, assurant toutefois "nous allons évidemment respecter l’histoire et l’identité du club. Il n’y aura aucun changement par rapport à cela".

Une semaine après le départ de Jean-Michel Aulas de la direction de l’OL Groupe, poussé vers la sortie par son nouveau propriétaire John Textor, les lignes bougent à vitesse grand V du côté de Décines et une nouvelle page se tourne.

