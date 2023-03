Vente de l'OL : combien va empocher Jean-Michel Aulas ?

Enquête. Eagle Football a mis la main sur l'Olympique lyonnais. Une bonne affaire pour JMA.

Le 19 décembre 2022, Jean-Michel Aulas a confirmé la vente d’OL Groupe à John Textor après des mois de discussions qui ont, un temps, laissé penser que l’opération pouvait capoter. “Les nombreux reports ont démontré la grande rigueur dont Aulas a fait preuve pour que la vente soit bien cadrée et que l’OL soit engagé sur une bonne voie”, juge Jean-Pascal Gayant, chercheur spécialiste de l’économie du sport à l’université du Mans.

L’homme d’affaires américain a acquis le club rhodanien via la holding Eagle Football, qu’il gère. Pour mettre la main sur l’OL, John Textor a racheté les participations du groupe chinois IDG et de Pathé (chacun actionnaire à hauteur de 19 %) et de Holnest (qui appartient à Jean-Michel Aulas), détentrice de 27 % du capital. Le prix pour le rachat des actions a été fixé à 3 euros. Eagle Football a aussi racheté la moitié des Osranes (des obligations convertibles en actions émises pour financer la construction du Groupama Stadium) au prix de 265,57 euros par Osrane. Au total, les investisseurs américains entrent à hauteur de 78 % du capital.