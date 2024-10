Loire : un appel au don lancé pour la ludothèque de la Rive-de-Gier

Victime d'inondations, la ludothèque de la Rive-de-Gier lance un appel aux dons auprès des magasins de jouets et maisons d'édition afin de reconstruire son fond endommagé.

La commune de Rive-de-Gier n'a pas été épargnée par les fortes intempéries survenues la semaine dernière, et sa ludothèque non plus. Complètement submergée par les eaux, celle-ci a perdu une grande partie de ses livres, jouets et équipements numériques.

Suite à l'incident, sa responsable Ludmilla appelle les magasins de jouets, les maisons d'édition et les communautés ludiques, aux dons, afin de reconstituer une part du patrimoine culturel auparavant détenu par la ludothèque. Elle rappelle que cette ludothèque est un lieu de rencontre et de partage essentiel à la vie de la commune, et qu'il est important que son fond soit reconstruit.

A lire aussi :