Après l’interruption du trafic ferroviaire en raison des intempéries de la semaine dernière, SNCF Voyageurs et la Région Auvergne-Rhône-Alpes déploient dès ce mardi 22 octobre des autocars TER directs entre Givors et Saint-Étienne.

Les dégâts provoqués par les intempéries et les inondations de la semaine dernière sont encore nombreux, notamment sur le trafic ferroviaire. Si le trafic a pu partiellement reprendre hier, lundi 21 octobre, entre Givors et Lyon, celui entre Givors et Saint-Étienne est encore interrompu. Dans un communiqué publié lundi soir, la préfecture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes assure qu’un accord entre SNCF Voyageurs et la Région permettra dès ce mardi le déploiement d’autocars TER directs, "aux heures de pointe, du matin au soir, entre Givors et Saint-Étienne."

Un comité de coordination mis en place

"Face aux dégâts causés aux infrastructures, tous les moyens seront mis en œuvre pour effectuer une remise en service une fois que les délais de réparation seront connus. Le diagnostic des travaux à réaliser s'est poursuivi tout le week-end, sous l'égide de SNCF Réseau, et continue avec l'appui d'experts", précise encore les services de l’État.

La préfecture assure qu’un comité de coordination a également été mis en place, réunissant les services de l'État, la Région, la Métropole de Lyon, Saint-Etienne Métropole, la commune de Givors, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et Sytral Mobilités. "Ce comité suivra la situation au quotidien, en vue d'adapter au mieux les dispositifs proposés aux usagers", indique par ailleurs la préfecture de la région. Il est cependant conseiller aux usagers qui le peuvent de "limiter leurs déplacements en TER sur ce secteur dans les jours qui viennent."

