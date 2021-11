Loire : plongez dans l'univers du design spatial à Saint-Etienne

La Cité du design de Saint-Etienne ouvre ses portes à une exposition sur les découvertes de la conquête spatiale à partir du mercredi 3 novembre et jusqu'à fin janvier 2022.

L'année 2021 fête l'anniversaire des 65 ans de la mise en orbite du premier satellite artificiel Spoutnik. À cette occasion, pendant trois mois, la Cité du design, en partenariat avec le Centre national d'études spatiales, met en avant l'épopée croisée entre exploration territoriale de l'espace et le design des instruments qui ont permis ces découvertes. De l'homo sapiens à l'homo spatius ou de l'inventeur au designer, tout est mis en avant pour comprendre l'évolution de la conquête spatiale. L'homo sapiens "homme moderne" mute doucement en homo spatius, "celui à la conquête de l'espace".

Michel Faup, sous-directeur Anticipation et Emergence du CNES explique que "la visite est une occasion de découvrir la variété des objets spatiaux (lanceurs, satellites, sondes, rovers, stations, ballons, scaphandres) et de les confronter aux objets du design". L'exposition est divisée en cinq parties. Tout le parcours permet ainsi d'explorer ce qui est ici décrit comme "le design cosmique, dans un confrontation entre mythe et sciences".

60 ans après Youri Gagarine, le premier homme dans l'espace, partez à la découverte du design dans l'espace grâce aux différents projets scénographiques comme l'expérience sonore inédite.

Informations pratiques :

Visite guidée pour tous : de 15h30 à 16h30 tous les samedis et dimanches sauf les premiers dimanches du mois.

Réservation en ligne à retrouver sur le site.

Cité du design - Esadse

3 rue Javelin Pagnon

42 000 Saint-Etienne

