Alors que l'AS Saint-Etienne reçoit le RC Lens samedi 19 octobre, les groupes de supporters des deux clubs ont envoyés une lettre ouverte commune à destination de la préfecture de la Loire.

Main dans la main, les groupes de supporters de l'AS Saint-Etienne et du RC Lens ont décidé de prendre les devants pour réclamer le déplacement des Lensois au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, samedi 19 octobre prochain. Ainsi, les Red Tigers, Lens 1906, North Devils, le Kop Sant et Or, les Artois Lens Boys, les Magics Fans, les Indépendantistes Stéphanois, l’Union des Supporters Stéphanois, l’Association de Défense des supporters stéphanois et les Green Angels ont publié une lettre ouverte commune ce lundi à destination du préfet de la Loire, Alexandre Rochatte.

Dans cette lettre, les groupes de supporters affichent "leur préoccupation quant à toute éventuelle décision restrictive et injustifiée" concernant une éventuelle interdiction ou restriction de déplacement des Lensois. Les associations de supporters stéphanois et lensois espèrent une jauge d'environ 2 000 supporters dans le parcage extérieur, avec des mesures de sécurité appropriées.

Selon eux, des potentielles mesures restrictives seraient "injustes et ne permettraient pas aux supporters de vivre pleinement leur passion dans des conditions dignes et respectueuses". Il est ainsi demandé au préfet de la Loire de "faire preuve de sagesse et de discernement dans vos décisions à venir, en tenant compte du dialogue en cours et des accords déjà établis entre les parties concernées".

