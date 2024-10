Le groupe de supporters Six Neuf Pirates a publié un communiqué au lendemain des violences commises entre supporters lyonnais en marge d'OL-Nantes. Deux de leur membre ont été blessés par des coups de couteau.

Au lendemain des violences commises entre supporters lyonnais à la fin d'OL-Nantes sur le parvis du Groupama Stadium, on commence a y voir un peu plus clair sur le déroulé des évènements. Le groupe de supporter Six Neuf Pirates (SNP) a publié un communiqué dans lequel il dévoile sa version.

A lire aussi : Violences en marge d'OL-Nantes à Décines : un individu interpellé

"Hier, au moins 150 supporters attendaient en bas des marches, porte X, clairement là dans le but d'attaquer le groupe" explique le SNP. "Parmi les nombreuses personnes présentes dans les escaliers, le groupe mais aussi des familles qui n'avaient rien à voir avec nous, des femmes, des enfants..." S'en est suivi une violente bagarre qui a blessé deux personnes du SNP "touchées par des coups de couteau à la cuisse" selon le groupe nouvellement créé.

Une première attaque contre l'Olympiakos

Cet épisode de violence ne serait pas le premier dans lequel les membres de ce groupe de supporters présent juste en dessous de l'un des écrans géants du Groupama Stadium, du côté du virage nord, ont été visés. "Après le match contre l'Olympiakos, un guet-apens avait déjà été organisé aux abords du stade" témoigne le groupe. "Cette attaque avait déjà fait des blessés de notre côté et nécessité l'intervention de la sécurité du club ainsi que des forces de l'ordre".

"Nous pensions, à tort, que tout était prévu pour que nous puissions être en sécurité, surtout après les évènements du 26/09, mais de graves dysfonctionnements semblent avoir eu lieu, la sécurité ayant prévenu le club de la présence du groupe attaquant présent sur le parvis" déplore le groupe qui se déclare "apolitiques, cosmopolites et ouverts à toutes et tous" dans son communiqué.

Le SNP aurait été attaqué dimanche par des membres des deux principaux groupes de supporter de l'OL, les Bad Gones et les Lyon 1950, en raison d'un antagonisme de plus en plus fort entre ces différents groupes. Le groupe Six Neuf Pirates (SNP), créé l'année dernière, compte quelques dizaines de membres et s'affiche comme "antifa". Il a été créé en opposition aux comportements racistes observés depuis quelques années dans les deux virages lyonnais ou en parcage lors des déplacements.

"Nous prenons le risque de ne pas ressortir vivant du stade"

"Aujourd'hui, nous prenons le risque de ne pas ressortir vivants du stade du club que nous supportons avec ferveur et attendons une réaction ferme du club à l'égard de toute forme de discrimination ou de violence pour que ce genre d'évènements ne se reproduise plus jamais" espère le SNP.

Une personne a été interpellée dimanche après-midi pour port d'arme prohibée et placée en garde à vue. Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL avait qualifié ces violences "d'indignes de notre blason" tandis que la préfecture du Rhône avait demandé des "sanctions exemplaires" à l'égard des individus ayant participé aux violences.