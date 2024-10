La semaine mondiale de l'allaitement maternel, dans l'Ain, permet chaque année la mise en place d'ateliers et discussions sur cette thématique.

Comme chaque année, à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, les professionnels de la protection maternelle et infantile (PMI) de l'Ain organisent différents ateliers et rendez-vous gratuits. Cette semaine internationale est l'opportunité pour ces professionnels d'évoquer, de diverses manières, des sujets clés concernant l'allaitement maternelle et, plus généralement, l'accompagnement du bébé : allaitement, éveil, pleurs, motricité, langage, portage du bébé, etc.

A noter que les jeudi 17 et vendredi 18 octobre prochains, à Bourg-en-Bresse et Bresse-Vallons, des ateliers sont organisés. Aussi, en marge de cette semaine de l'allaitement 2024, le département de l'Ain organise une conférence réservée aux professionnels de la périnatalité, animée par Solène Ekizian. L'inscription est obligatoire. Tous les événements organisés dans ce cadre sont bel et bien gratuits.

Le programme détaillé est disponible sur le site du département de l'Ain.

