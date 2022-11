Lyon : premier week-end pour la grande roue de Bellecour

Alors que le marché de Noël a commencé aujourd'hui place Carnot, la grande roue de la place Bellecour à Lyon effectue ses premiers tours.

Après quelques jours d'installation, la grande roue de la place Bellecour à Lyon a fait son grand retour. Les petits et grands peuvent en profiter depuis le 25 novembre et jusqu'au 12 mars prochain. Les amateurs de hauteur et de point de vue en profite dès ce dernier week-end de novembre. Les horaires d'ouverture restent inchangés pour cette 22e année de présence : de 11h à 22h tous les jours de la semaine !

Côté technique, la grande roue peut accueillir 168 personnes simultanément dans les 28 cabines fermées de six places chacune. Son point le plus haut culmine à 55 mètres et offre une superbe vue sur la ville de Lyon, la cathédrale de Fourvière d'un côté et les rives du Rhône de l'autre.

Pour la deuxième année, la grande roue est orientée est/ouest, après la plainte d'une riveraine qui avait gagné un procès contre la Ville.

Tarifs : 4€/enfant de 2 à 10 ans et 9€/adulte. Gratuit en-dessous de 2 ans.