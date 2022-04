Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent en alerte neige ce lundi matin.

Il a neigé à Lyon et dans le Rhône vendredi et samedi. Si le soleil est de retour entre Rhône et Saône, certains départements de la région restent en alerte ce lundi matin.

Météo France place en effet la Loire, l'Isère, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal en vigilance jaune ce lundi matin.

Dimanche, le préfet de l'Isère appelait à une grande vigilance "sur les risques de déclenchements d'avalanches et départs de plaques au passage de skieurs sur les différents massifs du département". "Ce phénomène est la conséquence des chutes de neige et du vent constatés depuis vendredi 1er avril et qui rendent le manteau neigeux instable par endroits avec formation de congères. Les sorties en ski de randonnée en dehors des zones sécurisées sont fortement déconseillées", insiste-t-il.

"La plus grande prudence doit également être maintenue sur les routes avec des risques de verglas sur tout le département", explique encore le préfet du département de l'Isère.