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Louis Pradel
Crédit : société d’escrime de Lyon

Licencié à la société d'escrime de Lyon, Louis Pradel sacré deux fois champion d'Europe

  • par Loane Carpano

    • Le jeune fleurettiste de la société d'escrime de Lyon, Louis Pradel, a été sacré champion d'Europe individuel et en équipe U23 en Italie.

    Le jeune escrimeur de la Société d'escrime de lyon, Louis Pradel, a brillé lors des championnats d'Europe, organisés à Cagliari en Italie. Pour ses premiers championnats en U23, le jeune roannais a remporté l'or à deux reprises. Vainqueur en finale face à un autre français, Louis Pradel s'est d'abord imposé dans l'épreuve individuelle, avant de remonter sur la première marche du podium en équipe.

    "Une performance de Louis exceptionnelle qui s'inscrit dans la continuité de sa progression aussi sur le circuit Sénior international avec de très bons résultats en coupe du monde cette saison", se réjouit la Société d'escrime de Lyon.

    Ces deux nouveaux titres s'ajoutent au palmarès déjà bien fourni du jeune escrimeur de vingt ans. Louis Pradel est déjà deux fois vice-champion d'Europe junior par équipes, champion de France junior par équipes N3 et champion de France senior N2.

    Lire aussi : Société d’escrime de Lyon : du fleuret au fleuron lyonnais

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