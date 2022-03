Les résultats du Lyon Urban Trail

Ce dimanche avait lieu la 14e édition du Lyon Urban Trail. Découvrez les vainqueurs des différentes courses (37 km, 24 km, 14 km et 8 km).

Dès 7h30 ce dimanche, les premiers coureurs ont lancé la 14e édition du Lyon Urban Trail avec la course de 37 km. Les autres compétiteurs sur le 24 km, 14 km et 8 km ont ensuite suivi. Désormais, cet événement marquant de l'actualité lyonnaise est terminé, même si certains concurrents se trouvent encore dans les routes de la capitale des Gaules. Il ne faut pas non plus oublier la randonnée sportive de 12 km.

Vous pouvez retrouvez ci-dessous les résultats de LUT 2022 :

37 km homme

Fabien Carron (2h39min29s) Dominique Renda Benoit Dupraz

37 km femme

Anne Cécile Thevenot (3h09min13s) Sophie Laplane Fanny Arene

24 km homme

Antoine Lamboy-Martin (1h49min16s) Anthony Costa Gabriele Abate

24 km femme

Emmanuelle Duchaine (2h12min56s) Andrea Canaud Gabrielle Cejka

14 km homme

Louhan Avinin (1h05m9s) Lucas André Anthony Frontera

14 km femme

Anne-Laure Fournet (1h21m11s) Marie Christophe Valérie Mejard

8 km homme

Emilien Grillet (42m19s) Steeve Lucat Patrice Picollet

8 km femme

Aline Gauthier (54m14s) Elodie Sanchez Aline Bouvier

Pour plus d'informations sur le reste du classement et les temps des participants, rendez-vous sur le site de Lyon Urban Trail (ici).