Les raëliens profitent de Spielberg pour relancer leur projet d’ambassade extraterrestre

Alors que l'affaire judiciaire portée à Lyon par l'ancienne membre Lydia Hadjara a récemment remis le mouvement sous les projecteurs, les raëliens relancent leur projet d'ambassade destinée à accueillir des extraterrestres.

Profitant de la sortie de Disclosure Day, le nouveau film de Steven Spielberg consacré à l’hypothèse d’un contact avec une civilisation venue d’ailleurs, le Mouvement raélien international a annoncé, mercredi 10 juin, le lancement d’une campagne mondiale baptisée "Disclosure Day – ET Embassy Month". Un mois de mobilisation destiné à préparer l’humanité à ce qui pourrait, selon ses membres, constituer l’un des plus grands bouleversements de son histoire : l’arrivée officielle des extraterrestres sur Terre. Rien de moins.

Du 10 juin au 11 juillet, l’organisation prévoit ainsi une série d’actions de sensibilisation, des événements en ligne, des distributions d’informations à la sortie des cinémas projetant le film ainsi qu’une grande conférence internationale consacrée à la question du contact extraterrestre.

Au cœur de cette campagne figure un projet que le mouvement défend depuis plusieurs décennies : la construction d’une ambassade destinée à accueillir les Elohim. Selon la doctrine raélienne, ces êtres extraterrestres seraient les véritables créateurs de la vie sur Terre grâce à une maîtrise avancée de l’ADN. Une interprétation de la Genèse qui continue de distinguer le mouvement dans le paysage spirituel mondial.

"Une ambassade représente une solution pratique : un lieu où l’humanité pourra accueillir les Elohim avec dignité, respect et responsabilité", explique dans un communiqué envoyé à la presse Daniel Turcotte, directeur exécutif du projet "Une Ambassade pour les Extraterrestres". "La véritable question n’est pas seulement de savoir si l’humanité est prête à apprendre qu’elle n’est pas seule dans l’univers », ajoute Daniel Turcotte. La question plus profonde est de savoir si l’humanité est prête à répondre avec maturité, unité et diplomatie. L’Ambassade offre une voie pacifique, concrète et visionnaire pour accueillir officiellement les Elohim."

Plainte déposée à Lyon

Cette offensive médiatique intervient dans un contexte particulier pour le mouvement. Le 4 juin dernier, le tribunal judiciaire de Paris a relaxé Lydia Hadjara, ancienne membre des raëliens poursuivie pour diffamation après avoir accusé le fondateur du mouvement, originaire de Vichy, en Auvergne-Rhône-Alpes, Claude Vorilhon, dit Raël, de violences sexuelles, aujourd'hui installé au Japon.

Cette ex-adepte, emmenée par sa mère dans le mouvement raëlien dès l'âge de 4 ans, avait adressé, en novembre dernier au doyen des juges d'instruction de Lyon, une plainte pour violences sexuelles et actes de torture sur mineure visant Raël ainsi que deux autres membres du mouvement. Une procédure toujours distincte du procès en diffamation.

Le tribunal, le 4 juin dernier, a estimé que Lydia Hadjara "avait apporté la preuve de sa bonne foi", a commenté son avocate Me Aline Lebreta. Si le tribunal a ordonné à Claude Vorilhon de régler les frais de procédure, Lydia Hadjara doit toutefois régler elle-même les frais engagés pour sa défense, a précisé son avocate. L'association de défense de victimes de violences sexuelles dans l'enfance, Mouv'Enfants, avait dénoncé une "procédure-baillon" pour décourager les victimes de violences sexuelles de parler.

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130 000 membres

Si le Mouvement raélien préfère aujourd’hui tourner son regard vers les étoiles, cette actualité judiciaire récente explique aussi pourquoi son nom continue de susciter l’intérêt bien au-delà des cercles passionnés d’ovnis et de vie extraterrestre.

À l’heure où plusieurs gouvernements communiquent davantage sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (PAN), les raëliens estiment que le débat public évolue dans le sens de leurs convictions. Ils plaident donc pour l’élaboration d’un cadre diplomatique capable d’accueillir une éventuelle délégation extraterrestre.

Une approche qui a le mérite de prendre une longueur d’avance sur les discussions habituelles. Tandis que scientifiques et responsables politiques débattent encore de l’origine de certains phénomènes observés dans le ciel, les raëliens réfléchissent déjà au protocole d’accueil, à la représentation diplomatique et, en filigrane, au futur voisinage interplanétaire.

Fondé dans les années 1970 par Raël, de son vrai nom Claude Vorilhon, le Mouvement raélien revendique environ 130 000 membres dans 121 pays. L’organisation se présente comme la plus importante association athée à but non lucratif au monde et affirme diffuser le message transmis par les Elohim à son fondateur.

Reste désormais à savoir si les principaux intéressés confirmeront un jour leur venue. En attendant, l’ambassade est déjà prête sur le papier.

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