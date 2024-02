Sept pompiers de Saint-Étienne suspendus en raison de leur barbe 

Relevés de leurs fonctions le 26 janvier, sept sapeurs-pompiers professionnels de Saint-Etienne ont depuis été suspendus sans solde pour avoir refusé de se raser. Ils ont saisi le tribunal administratif de Lyon.

L’histoire à de quoi paraître insolite, mais les conséquences pour ses protagonistes sont loin d’être anodines. Relevés de leur prise de garde le 26 janvier, sept sapeurs-pompiers professionnels du centre d'intervention numéro 4 de Saint-Etienne La Terrasse ont reçu un avertissement avant d’être été placés "en service hors rang", ce qui leur interdit d'effectuer du secours aux personnes, a expliqué à l’AFP leur avocate Me Cochereau.

Les mesures disciplinaires prises à leur encontre se sont même alourdies vendredi 16 février et ils doivent dorénavant "se présenter tous les jours à la caserne, puis repartir chez eux, sans être rémunérés", précise leur conseil. En cause, un attribut esthétique qu’ils arborent tous les sept, à savoir leur barbe.

Un non respect du règlement intérieur ?

Sollicité par l’AFP, le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Loire rappel que fin 2020 il a "formalisé dans son règlement intérieur l'interdiction du port de la barbe en intervention", et ce "en accord avec les représentants du personnel et les organisations syndicales". Selon le SDIS, du fait du port de la barbe, "les sapeurs-pompiers peuvent être exposés aux fumées toxiques en intervention".

Saisi de l’affaire la semaine dernière, le tribunal administratif de Lyon devrait examiner le dossier le 5 mars prochain. Lors de cette audience, l’avocate des sept sapeurs-pompiers suspendus entend demander l’annulation des mesures disciplinaires prises par le SDIS, au titre que l'arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers stipule que, "dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques de protection". Il n’y aurait en revanche aucune mention d'interdiction du port de la barbe.