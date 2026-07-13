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Image d’illustration – Résultats du brevet – Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

84,5 % de réussite au brevet dans l’académie de Lyon : une baisse de 4,3 points par rapport à 2025

  • par C.M.

    • 42 883 candidats se sont présentés cette année à l’examen du diplôme national du brevet (DNB) dans l’académie de Lyon. Le taux de réussite s'établit ainsi à 84,5 %, en baisse de 4,3 points par rapport à 2025.

    Après le soulagement de la plupart des élèves admis au diplôme national du brevet (DNB), l’heure est au bilan. 42 883 candidats se sont présentés cette année à l’examen, pour 38 223 candidats admis, soit un taux de réussite de 84,5 %, indique l’académie de Lyon dans un communiqué ce lundi. 2026 enregistre ainsi une baisse importante de 4,3 points par rapport à la session 2025.

    La série générale enregistre, elle aussi, une baisse significative de 3,4 points pour un taux de réussite de 86,9 %. 32 846 candidats ont été admis. En série professionnelle, le taux de réussite est de 66,4 %, soit 3 377 lauréats.

    Dans le Rhône, 20 700 élèves ont été admis au brevet, pour un taux de réussite de 85,2 %. Dans la Loire, ce dernier s’établit à 83 %, et à 84,1 % dans l’Ain.

    Lire aussi : "On va célébrer ça avec les copains" : à Lyon, le soulagement des élèves de terminale après les résultats du baccalauréat

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