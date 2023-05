Les Lyonnais pourront donner leur avis sur l'accueil au tribunal judiciaire

Le procureur de la république de Lyon et le président du tribunal judiciaire lancent un projet visant à évaluer la satisfaction des justiciable concernant leur accueil au sein de la juridiction.

C'est une première en France pour une juridiction de cette envergure. Attente en audience, qualité de l'accueil, écoute des avocats et des magistrats, les justiciables lyonnais vont être interrogés sur leur expérience au tribunal judiciaire de Lyon. Le procureur de la République, Nicolas Jacquet et le président du tribunal judiciaire, Michaël Janas étaient réunis ce jeudi 4 mai pour présenter ce projet baptisé "Les Lyonnais au cœur de leur justice", avec un objectif : "Replacer l'humain au cœur de l'accueil."

Un plan d'action présenté en janvier 2024

Concrètement, dès le mardi 9 mai, 40 étudiants de l'université Lyon 3 arpenteront les travées du tribunal judiciaire pour aller à la rencontre d'une partie des quelques 2 000 à 3 000 personnes accueillies chaque jour au sein de la juridiction. Munis d'un questionnaire créé par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, retravaillé par des sociologues, sous la houlette du doyen de la faculté de droit de Lyon 3, Olivier Gout, ils interrogeront les justiciables, avant de transmettre les résultats pour une analyse universitaire. Un projet inspiré des questionnaires de satisfaction mis en place dans les hôpitaux, auquel le barreau de Lyon est associé, tout comme la défenseure des droits.

Pour chaque question du questionnaire, le justiciable est invité à répondre sur une échelle de 1 à 6 pour exprimer son niveau de satisfaction, mais également pour exprimer l'importance qu'il accorde à chaque "item" proposé. Concrètement à la question : "Votre confiance en la Justice est :" L'interrogé exprime dans un premier temps son niveau de confiance, puis dans un second temps, s'il juge important ou non d'accorder la dite confiance à l'institution judiciaire. "Cela nous permettra ensuite de prioriser les items", explique le procureur de la République.

Le 27 juin, le comité des usagers se réunira pour "esquisser de premières actions", détaille Nicolas Jacquet. Il est constitué de trois lecteurs du journal Le Progrès, d'une docteure en sociologie et de deux étudiantes en droit, de deux justiciables identifiés par les associations d'aide aux victimes Le Mas et Viffil, d'un justiciable identifié par une association dans le domaine du handicap et de la représentante du Défenseur des droits. Entre septembre et décembre, les parties prenantes tenteront d'élaborer un plan d'action pour améliorer l'accueil en tribunal, basé notamment sur les retours issus du questionnaire. Ce plan d'action sera présenté en janvier 2024 lors de la rentrée solennelle du tribunal.