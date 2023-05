Lyon, capitale de la street food

"Le plus grand festival de cuisine de France" revient à Lyon pour la 7e édition. Au menu : quatre jours et nuits de "food, music, culture & party".

Si, en 1934, à la suite d’un dîner fort copieux, Curnonsky lança l’épithète émerveillée "Lyon, capitale mondiale de la gastronomie" - la formule qui colle à Lyon comme le saucisson à la brioche s'est imposée au monde en 1935 grâce à l’ouvrage éponyme -, en 2023, Lyon peut s'imaginer être la capitale mondiale de la street food.

Elle le sera en tous cas du jeudi 15 au dimanche 18 juin avec la septième édition du Lyon Street Food festival. Ses deux organisateurs, Emeric Richard et Thomas Zimmermann le revendiquent comme "plus grand festival de cuisine de France".

L'événement sur-mesure de la street food française fait effectivement dans la démesure : 25 000 m2, 20 espaces, 120 chefs, 30 nationalités, 400 ateliers, 60 concerts et DJ sets.

Pour la dernière fois cette année, les usines Fagor Brandt ouvriront leurs portes (avant d'être transformées en dépôt TCL pour l’entretien des tramways se précise, moyennant un budget de 100 millions d’euros). Et c'est le Lyon Street Food Festival qui a l'honneur de fermer le ban.

"J'ai la chair de poule quand je vois la line up !" Thomas Zimmermann, co-fondateur du Lyon Street Food Festival

Cette année, la programmation "va encore plus loin" que les éditions précédentes.

En guest star (le dimanche) : la triple étoilée de San Francisco Dominique Creen , seule femme trois étoiles des Etats-Unis. Autodidacte, la Bretonne a déjà fait un saut à Lyon en janvier dernier comme présidente du Bocuse d'Or. De la haute gastronomie à la street food, il n'y a qu'un plat.

Davy Tissot (MOF, Bocuse d’Or 2021) président du jury, Jerôme Bocuse, directeur du ⁦@Bocusedor⁩, Dominique Creen (3 ⭐️ Michelin), président d’honneur à Lyon pic.twitter.com/ZLMgTddmsL — Guillaume Lamy (@LamyGuillaume) January 23, 2023 Nina Métayer, référence absolue en matière de pâtisserie haut de gamme (pâtissière de l'année 2016 par magazine Le Chef puis pâtissière de l'année 2017 par le guide Gault et Millau), sera également à Lyon (samedi et dimanche) sur le Sugar Hangar du festival. Une autre manière de découvrir Lyon pour la jeune entrepreneuse qui a avait fait partie du jury du Bocuse d'Or en 2017.

Nina Métayer

Des étoilés (César Troisgros, Mathieu Viannay, Taka Takano, Christian Têtedoie, Anthony Bonnet, Stéphane Buron, Christophe Chiavola) à la nouvelle génération à l'approche engagée, qui casse les codes et qui va puiser son inspiration aux quatre coins du monde, tous serviront des portions de 5 à 6 euros.

Wontons, croque-monsieur, bolitas et gourmandises

Lors du lancement, on a pu se régaler des wontons de La Table de Wei (poulet, poudre de saté, shiitaké et oignon cébette avec sauce mayo citron, confit ail noir et aigre douce), du croque-monsieur du Moulin de Léré (pain au levain, tomme de savoie, jambon persillé, kimchi ail des ours), des bolitas de Marc & Clara, Masterchef 2022 (poulpe au bouillon fumés au barbecue, risotto, estragon, ciron, béchamel à l'encre, sauce bissap, zaatar, estragon, crème, yahourt grec, citron, piment) pour finir par une note sucrée signée des frères Dorner (biscuit vanille, glace vanille, pépites croustillantes à la fleur de sel, siphon riz au lait, fleur de sureau et gel de fleur de sureau).

"Quand on a lancé ce truc en 2016, on n'imaginait pas ce qu'il deviendrait." Emeric Richard et Thomas Zimmermann, les deux co-fondateurs du

Lyon Street Food Festival

Plus de 40 000 festivaliers sont attendus sur le site pendant 4 jours qui promettent d'être enflammés.

"Quand on a lancé ce truc en 2016, on n'imaginait pas ce qu'il deviendrait." Emeric Richard et Thomas Zimmermann, les deux co-fondateurs du Lyon Street Food Festival n'en reviennent toujours pas du succès rencontré.

Quand j'étais à San Francisco, tous les vendredis soir, j'allais dîner dans une base navale désaffectée où se réunissaient une trentaine de food trucks dans une super ambiance. De retour en France, j'ai voulu organiser un truc similaire, très festif. À l'époque, à Lyon, il y avait cinq ou six food trucks qui s'activaient dans leur coin. On a proposé aux Nuits sonores un “Extra!”, sorte de petit événement off au festival, avec tous ces food trucks, de la musique, de la mode, bref tout un univers autour. On a eu 5 000 personnes, ç’a été un gros succès. À tel point que Nuits sonores nous a demandé de revenir l'année suivante avec ce concept de stands mais sur le festival in.”

On est en 2014. Avec sa toute jeune société, Food Trucks Gourmet, spécialisée dans la mise en place et la gestion de villages gourmands lors de grands événements sportifs, culturels et festifs, Thomas Zimmermann (plus tard rejoint par Émeric Richard) voit déjà plus loin : l'organisation d'un grand festival de street food en plein cœur de Lyon.

L'ADN : une marmite géante de chefs sortis de leur cuisine et mis au défi de confectionner sur place, aux Subsistances, des plats hors les murs, de porter la cuisine là où on ne l'attend pas

L'ADN : une marmite géante de chefs sortis de leur cuisine et mis au défi de confectionner sur place, aux Subsistances, des plats hors les murs, de porter la cuisine là où on ne l'attend pas. Pour simplifier, un food court géant hors les murs conçu comme un voyage culinaire et culturel qui chahute les codes de la gastronomie. La première édition réussit le tour de force d'attrouper (avec quelques minicouacs, somme toute assez logiques pour une première) 12 000 personnes. Le second jet rassemble 18 000 personnes sur trois jours. À l'époque, Lyon Capitale va même jusqu'à parler de Lyon comme d’une “tour de Babel de la street food”. “Quand a germé cette idée un peu folle de festival, nous nous doutions un peu qu'elle pouvait répondre à un besoin d'aborder la cuisine autrement, surtout à Lyon, où le poids de la cuisine est considérable”, explique le duo de fines gueules.

Lire aussi : Comment le Lyon Street Food Festival influence la cuisine lyonnaise

Joey Starr et Etchebest : inversions artistiques

Et comme le Lyon Street Food festival a "toujours voulu créer des passerelles entre food et musique", deux têtes d'affiche se partageront la scène culinaire et musicale. Joey Starr sera aux pianos quand Philippe Etchebest sera à la batterie, avec chacun leur "gang".

Lire aussi : Joey Starr guest star du Lyon Street Food Festival

L'affluence du festival depuis 2016 :

L'affluence du festival depuis 2016 :

· 12 000 visiteurs en 2016

· 18 000 visiteurs en 2017 (+ 33%)

· 24 000 visiteurs en 2018 (+ 25%)

· 30 000 visiteurs en 2019 (+ 20%)

· 35 000 visiteurs en 2021 (+ 14%) changement de lieu, 2 fois plus grand

· 38 500 visiteurs en 2022 (+10%)

Pratique

Lyon Street Food Festival, 7e édition



> Anciennes usines Fagor Brandt

65, rue Challemel Lacour – Lyon 7e

> du jeudi 15 au 18 juin 2023

Jeudi / Vendredi : 18h00-00h00

Samedi : 11h00-00h00

Dimanche : 11h00-22h30

> 8€ (early bird) / 10€ (normal)

8-14 ans : 5€

Prix moyen des portions : 5-6 €



Plus d'infos ici.