Les Lyonnais à la conquête de Mars

Depuis Lyon, des équipes scientifiques participent à l’un des plus grands enjeux de la conquête spatiale : découvrir des traces de vie sur Mars… et y envoyer des humains.

Il vous reste 79 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

La vie s’est-elle développée sur Mars ? C’est l’un des grands mystères sur lesquels travaillent les agences spatiales depuis plusieurs années. C’est aussi une préoccupation majeure au laboratoire de géologie de Lyon (LGL), où Cathy Quantin, professeure à l’université Lyon 1, dirige l’équipe e-Planets. Directement impliquée dans l’exploration martienne, cette équipe lyonnaise a contribué à l’élaboration de la mission ExoMars, développée par l’Agence spatiale européenne (ESA), dont le lancement est prévu en 2020. Dans le cadre de cette mission, e-Planets a identifié le site d’atterrissage qui a été retenu après un concours international entre plusieurs équipes scientifiques. Cathy Quantin et son unité ont cherché à déterminer le lieu idéal où poser le Rover ExoMars (le robot d’exploration de la mission). Les caractéristiques de ce site, baptisé “Oxia Planum” par l’équipe e-Planets, assurent selon eux les meilleures conditions pour réaliser l’objectif de cette mission : retrouver d’anciennes traces de vie martienne. Ou, plus globalement, “chercher à savoir si la vie s’est développée ailleurs que sur Terre”, expose Cathy Quantin. Son équipe travaille avec les services européens et américains afin d’exploiter au mieux ces hypothèses.