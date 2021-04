Les intermittents de Lyon ont occupé la Direction Départementale de l'Emploi à Villeurbanne

Les occupants du TNP de Villeurbanne et de l'opéra de Lyon ont occupé ce vendredi, la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités à Villeurbanne, près de Lyon. Ils demandent le retrait de la réforme de l'assurance chômage.

Les occupants du TNP de Villeurbanne et de l'opéra de Lyon passent à la vitesse supérieure. Ils sont allés occuper la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités à Villeurbanne. Après avoir écrit une lettre à la ministre du Travail, Elisabeth Borne, ils souhaitent à présent avoir une réponse.

Malgré la réouverture des lieux culturels pour le 19 mai, annoncée par le président de la République, Emmanuel Macron, hier, ils veulent "le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage" qui, selon eux, "va précariser des millions de chômeurs en diminuant leurs indemnités ou en les excluant du régime de l'assurance chômage". Ils seraient entrés dans les locaux ce matin à 8h30 et auraient exprimé "leurs revendications via des actions artistiques".