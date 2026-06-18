Le 11 juin, la député Virginie Duby Muller (LR) et le conseiller départemental Gérard Lambert du canton de Saint-Julien-en-Genevois ont remis des certificats de premiers secours aux élèves de quatrième du collège Arthur Rimbaud.

Pas moins de quatre classes du collège Arthur Rimbaud de Saint-Julien-en-Genevois ont reçu leur certificat de formation Premier Secours Citoyen (Le PSC, un équivalent à l'ancien PSC1) le jeudi 11 juin. La remise de leur certificat à été faite par Virginie Duby-Muller, députée de la 4ème circonscription de Haute-Savoie et conseillère départementale, ainsi que Gérard Lambert, également conseiller départemental du canton de Saint-Julien-en-Genevois.

Les classes de 4e 2, 4e 3, 4e 4 et la classe SEGPA étaient concernées. La cérémonie s'est déroulée en présence de Marie-Laure Amoric, principale de l'établissement, et du lieutenant Sylvain Vidal, des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie.

La formation relève du dispositif départemental "Savoir Secourir", encadré par des formateurs sapeurs-pompiers. Les élèves y apprennent les gestes d'urgence de base : alerter, protéger et porter assistance à une victime en attendant l'arrivée des secours.

Créé en 2013, le dispositif a formé environ 100 000 élèves depuis son lancement, selon le communiqué.

"Cette formation apporte à nos collégiens trois choses essentielles, des valeurs, des compétences et parfois, une vocation", a déclaré Virginie Duby-Muller. La députée a cité "l'entraide" comme valeur centrale, ainsi que des gestes faisant des élèves "les premiers maillions de la chaîne de secours", et, pour certains, une éventuelle vocation de sapeur-pompier.