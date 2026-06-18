Fondé en 1966 près de Saint-Étienne, le constructeur de piscine enterrées Desjoyaux investit 50 millions d'euros sur cinq ans pour moderniser ses usines.

Le groupe familial Desjoyaux, installé à la Fouillouse dans la Loire, fête cette année ses 60 ans. À cette occasion, le constructeur de piscine a détaillé un plan d'investissement de 50 millions d'euros qui seront étalé sur cinq années, déjà engagé pour moitié : selon un communiqué du groupe, 25 millions ont été dépensés ces deux dernière années. Les fonds servent à moderniser les presses à injection, robotiser les lignes, créer des entrepôts et renouveler les moules de production.

Le principal chantier a ouvert il y a quelques mois. En novembre 2025, Desjoyaux a inauguré un atelier de 3 500 mètres carrés, financé à hauteur de 11 millions d'euros. Il y fabrique désormais les feuilles de liner qui recouvrent l'intérieur des bassins. L'entreprise affirme, dans son communiqué, être le seul pisciniste au monde à produire lui-même cette pièce, jusqu'ici achetée à des fournisseurs. L'atelier peut sortir cinq millions de mètres carrés de PVC par an et vise d'autre débouchés, comme l'étanchéité des toits.

"Fabriquer en France ne coûte pas plus cher quand on maîtrise tout et qu'on a les bonnes machines", déclare Jean-Louis Desjoyaux, PDG du groupe, dans le communiqué.

Le groupe insiste également sur sa production française : selon lui, 90% des pièces de ses piscine sont fabriquées sur place. Il recycle par ailleurs par ailleurs du plastique depuis 1992 et transforme chaque année 11 000 tonnes de polypropylène et de polyéthylène, dont il revend une partie à d'autre industriels.

L'entreprise revendique 260 000 projets menés dans 80 pays et 5 000 salariés, et prépare la relève avec la quatrième génération de la famille.