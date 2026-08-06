Les HCL victimes d'une cyberattaque chez un prestataire, des données de professionnels potentiellement dérobées

Les Hospices Civils de Lyon ont annoncé avoir été informés d'un incident de cybersécurité touchant l'un de leurs prestataires externes. Des données administratives concernant des professionnels et intervenants pourraient avoir été compromises.

Les Hospices Civils de Lyon (HCL) ont révélé avoir été informés, le 25 juin dernier, d'un incident de cybersécurité affectant l'un de leurs prestataires externes. Selon un communiqué publié ce jeudi, une base de données historique, utilisée lors d'une opération de migration technique en 2020, "aurait potentiellement pu être dérobée".

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Les données concernées portent sur des informations administratives de professionnels des HCL et d'intervenants extérieurs datant de 2020. Elles comprennent notamment les noms, prénoms, photographies, identifiants professionnels, fonctions et sites d'affectation. En revanche, les HCL précisent qu'"aucune donnée médicale relative aux patients" n'est concernée.

L'établissement assure que son propre système informatique n'a pas été touché et qu'aucun dysfonctionnement ni accès frauduleux à ses établissements n'ont été constatés à ce stade.

Une cellule de suivi réunissant les équipes en charge de la cybersécurité, de la protection des données, de la sûreté et des affaires juridiques a été mise en place. Les HCL indiquent également avoir effectué les déclarations réglementaires auprès de la CNIL, engagé le renouvellement préventif des moyens d'accès des personnes concernées et procédé à leur information individuelle.

Une plainte a été déposée par l'entreprise prestataire visée par l'attaque. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'ampleur exacte de la fuite de données.

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