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Photo d’illustration (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Près de Lyon, un homme meurt dans l'incendie d'un appartement à Miribel

  • par La Rédaction

    • Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans un immeuble de Miribel, dans l'Ain. Un homme d'une trentaine d'années a perdu la vie et deux femmes ont été prises en charge par les secours.

    Un incendie a coûté la vie à un homme mercredi soir à Miribel, dans l'Ain, aux portes de la métropole de Lyon. Le feu s'est déclaré vers 21h15 dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble de sept niveaux, rue de la Paix.

    Malgré l'intervention de 58 sapeurs-pompiers, un homme d'une trentaine d'années n'a pas pu être sauvé selon nos confrères du Progrès. Deux femmes, également âgées d'une trentaine d'années, ont été secourues : l'une en urgence absolue, l'autre en urgence relative.

    Les flammes sont restées limitées à un seul logement, évitant une propagation au reste de l'immeuble. Au total, 29 personnes ont été directement impactées et 46 habitants ont été regroupés pendant l'intervention. Les secours sont restés mobilisés une partie de la nuit afin d'évacuer les fumées et de sécuriser les lieux. Les circonstances du sinistre restent à déterminer.

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